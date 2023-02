Líder do PSD Algarve apresenta ação popular contra o Estado

Pelas contas do PSD, cada utente que atravesse a Via do Infante está a pagar mais 1,60€ a mais do que a lei prevê. Além de ser assim no Algarve, o mesmo acontece em outras antigas SCUT.

O problema, diz Cristóvão Norte, é na aplicação dos descontos estipulados pela lei, tal como a Assembleia da República definiu. São 50% menos para as viaturas a combustão e 75% para as elétricas.

Numa jogada pouco habitual, o líder da distrital social democrata de Faro, avançou com uma ação popular contra o Estado por já terem sido feitos "muitos apelos públicos para que a lei fosse cumprida".

Assim, não restou outra opção a Cristóvão Norte. A ação que deu entrada esta quinta-feira no tribunal administrativo de Loulé chama à justiça o ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, dois deputados e a concessionária da Via do Infante.

O subscritor da queixa alega que o governo, que não queria o desconto nas portagens, arranjou forma de não respeitar a vontade da Assembleia da República.

"O governo utilizou um expediente inaceitável, moralmente censurável que foi o de revogar os descontos de 2012 e de 2016 para aplicar os 50%, não ao preço que estava em vigor em 2020, mas sim ao preço de 2011. Isto, artificialmente, fez subir o preço das portagens.", afirmou.

Há cerca de uma década que as antigas SCUT, como a Via do Infante, passaram a ser pagas. Portagens introduzidas pelo PSD, que agora através do seu líder distrital, avança com a ação popular a reivindicar os descontos entretanto aprovados.

Cristóvão Norte garante que o Governo foi contra a lei e "reduziu apenas 28%", dos 50% aprovados.

A ação popular subscrita apela ao tribunal o levantamento da imunidade parlamentar de três deputados e da ministra da Coesão Territorial, para que sejam ouvidos como testemunhas.