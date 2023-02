Motoristas portugueses multados em Itália por erro em cartões do IMT

Em Itália, há motoristas portugueses a serem multados e a ficar com os documentos apreendidos por uma falha na emissão dos cartões tacográficos que controlam os tempos de condução e de descanso.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) garante que, até ao momento, teve conhecimento de cinco casos de motorista autuados e com os documentos apreendidos, todos em Itália e na mesma região. O processo de homologação, da responsabilidade da Casa da moeda, que atualizará os cartões tacográficos, sem custos para os motoristas já está em curso.

Álvaro Borges, motorista de pesados em Itália, quando mandado parar pela polícia local para uma fiscalização , tomou conhecimento que o seu cartão tacográfico, emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes não cumpria as normas europeias por ter em falta o código do país.

Apesar da emissão de novos cartões, ninguém se responsabiliza pelo custo das multas nem das consequências que a apreensão dos documentos traz para os condutores de pesados.

Álvaro está neste momento “sem trabalhar, em casa sem ter rendimentos nenhuns. Tenho a minha família para sustentar, as minhas despesas para pagar” e sem saber como é que vai "fazer no fim do mês."

Edgar Melo, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, defende que o IMT se deve responsabilizar pela situação.