Pouco mais de um ano depois da ida às urnas, uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o jornal Público, RTP e Antena 1 aponta para um empate técnico entre PS e PSD. Outro dado de destaque é o facto de ser possível uma maioria absoluta se toda a direita se coligasse.

Se a 30 de janeiro do ano passado, o PS arrecadou 41,37% dos votos, se as eleições fossem hoje não passaria dos 32%, segundo a sondagem do Cesop. Melhores notícias teria o PSD de Montenegro (e não de Rio), que alcançaria 31%. Ou seja, o país ficaria a braços com um empate técnico.

Acontece que, se os partidos à direita se coligassem era possível não só superar a esquerda, como alcançar uma maioria absoluta. Vejamos: a sondagem dá 11% das intenções de voto ao Chega, 8% à Iniciativa Liberal (IL) e 1% ao CDS-PP. Contas feitas, PSD, Chega, IL e CDS alcançariam 51% das intenções de voto.

E a situação à esquerda como seria hoje? Além dos 32% do PS, o Bloco de Esquerda (BE) reúne 7% das intenções de voto, a CDU 4%, PAN e Livre 2% cada. Contas feitas à esquerda, 47% seria quanto coligados alcançariam.

Esta sondagem par o Público, RTP e Antena 1 foi feita, saliente-se, entre os dias 9 e 17 deste mês, sendo já público o anúncio de que Catarina Martins está de saída da coordenação do BE, conhecido o novo secretário de Estado da Agricultura e tendo serenado o leque de casos e casinhos no Executivo.