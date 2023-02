Alunos da Universidade de Aveiro em protesto pela reabertura de cantina escolar

Uma das duas cantinas da Universidade de Aveiro está fechada desde outubro e um grupo de alunos organizou um protesto para pedir a reabertura do refeitório que serve refeições sociais.

Sentados no chão, os alunos fizeram-se ouvir à porta da reitoria. As frases repetidas denunciam que há uma cantina fechada há cerca de quatro meses, a do campus do Crasto.

Com o encerramento, as refeições sociais passaram a ser servidas exclusivamente na cantina central de Santiago.

Universidade serve 2500 refeições diárias

A cantina fechou por falta de recursos humanos, mas já está em curso um processo de seleção de pessoal com vista à reabertura do equipamento.

O número de alunos que faz refeições no campus têm aumentado, o que tem levado a Universidade de Aveiro a servir cerca de 2500 refeições diárias.