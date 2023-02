Edifício do Politécnico: instituição diz que não tem propostas para a compra

O Politécnico de Lisboa diz que não tem propostas para a compra do antigo edifício, no Bairro Alto. A instituição pública vai avançar com um novo processo de venda que pode render 10 milhões de euros no minino. O Governo garantiu que o imóvel não será vendido a privados sem que antes seja avaliada a hipótese de entrar na bolsa habitacional do estado.

A sessão pública de abertura de propostas para a compra do antigo edifício da Escola Superior de Dança estava marcada para esta sexta-feira, mas não aconteceu. Havia interessados, mas, segundo o Instituto Politécnico de Lisboa, não foi entregue uma única proposta para a compra do imóvel colocado à venda no final do ano passado pelo valor mínimo de 10 milhões de euros.

O comunicado surge horas depois da SIC ter questionado o Ministério do Ensino Superior sobre a venda do edifício localizado no Bairro Alto, uma das zonas mais caras de Lisboa e que a ser vendido a privados poderia facilmente tornar-se em habitação de luxo, num momento em que o Governo promove medidas de apoio à habitação.

O gabinete de Elvira Fortunato garante que o imóvel não vai ser vendido a privados sem que antes seja avaliada a capacidade habitacional do edifício para integrar a bolsa de imóveis do Estado.

Mas o Politécnico de Lisboa volta hoje a dizer que o objetivo é vender e o mais rápido possível.

Vai abrir em breve um novo concurso até porque precisa desse dinheiro para construir o novo edifício da Escola Superior de Dança que está provisoriamente instalada no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.