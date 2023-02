Detido suspeito de matar empresário em Vila Nova de Famalicão

Um homem suspeito de matar um empresário de 32 anos em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, no dia 12, "encontra-se detido", disse este sábado à Lusa fonte da Policia Judiciária (PJ).

A PJ estava a investigar as circunstâncias daquele homicídio por esfaqueamento na sequência de desacatos junto a um bar, na Alameda Luís de Camões, perto da meia-noite de domingo, dia 12 de fevereiro.

A vítima foi esfaqueada no tórax e entrou em paragem respiratória, mas foi transportada para o hospital ainda com vida. No entanto, acabou por morrer.

Dos desacatos resultou ainda um ferido ligeiro.