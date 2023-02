Milhares nas ruas por "políticas concretas" contra aumento do custo de vida

Milhares de pessoas encheram este sábado a rua de São Bento, em Lisboa, ecoaram a reivindicação de "uma vida justa" e concentraram-se junto à Assembleia da República, onde exigiram "fazer parte da decisão" e "políticas concretas" para responder à crise.

Exigem ao Governo a limitação dos preços dos bens essenciais e aumentos salariais.

"Oh, Costa, escuta, queremos vida justa", gritaram os milhares de participantes no protesto, dirigindo essa mensagem ao primeiro-ministro, António Costa (PS), sublinhando que "a luta continua", "a luta é coletiva" e "a voz do povo é a voz suprema".

Promovida pelo movimento cívico Vida Justa, a manifestação começou pelas 15:00 na praça Marquês de Pombal, onde se concentraram centenas de pessoas, arrancou pelas 15:45, quando a chuva começou a ameaçar a mobilização, mas sem sucesso, e chegou pelas 17:00 ao parlamento com "cerca de 10 mil pessoas", segundo dados da organização.

"Todas e todos, por uma vida justa" foi a frase que encabeçou o percurso da manifestação, onde estiveram pessoas de todas as idades, inclusive famílias, vindas de várias zonas da Grande Lisboa, e que contou com a presença de deputados de BE, PCP e Livre na Assembleia da República.

Entre os vários cartazes erguidos no protesto, um era segurado por uma idosa de cadeira de rodas: "Fui obrigada a vir para a rua gritar". O direito à habitação foi um dos principais problemas apontados ao longo do protesto: "A casa custa, queremos vida justa".



Os manifestantes estiveram até cerca das 18:00 em frente à Assembleia da República, mas tiveram de sair a partir dessa hora para dar lugar ao protesto dos professores e trabalhadores não docentes, organizado pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (Stop), que começou pelas 14:00 junto ao Palácio da Justiça.

O manifesto do movimento cívico Vida Justa, que se encontra em processo de recolha de assinaturas, alerta que "todos os dias os preços sobem, os despejos de casas aumentam e os salários dão para menos dias do mês".

"As pessoas estão a escolher se vão aquecer as suas casas ou comer", lê-se no documento, em que os subscritores exigem um programa de crise que "defenda quem trabalha", que os preços da energia e dos produtos alimentares essenciais sejam tabelados, os juros dos empréstimos bancários congelados, os despejos proibidos, além de aumentos salariais acima da inflação e medidas para apoiar o comércio e pequenas empresas.

O Presidente da República já reagiu e diz que o Governo poderá ter de reponderar as ajudas sociais.