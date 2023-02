Protesto em Lisboa: movimento Vida Justa quer resolução de problemas nos bairros mais carenciados

O movimento Vida Justa diz que a manifestação marcada para este sábado pretende chamar os moradores à participação cívica na resolução de problemas nos bairros mais carenciados.

"É uma manifestação que é um primeiro passo para uma chamada para ação solidária (...) Queremos ver resolvidas as questões dos acessos aos bens alimentares e da habitação com medidas de fundo e com a nossa participação", afirmou Rui Estrela, do movimento Vida Justa, em entrevista à SIC Notícias.