Mariana Mortágua apresenta candidatura à liderança do BE na segunda-feira

A deputada e dirigente bloquista Mariana Mortágua vai fazer na segunda-feira uma conferência de imprensa sobre a Convenção Nacional do BE, na qual deverá apresentar a sua candidatura à liderança do partido.

Segundo a convocatória enviada aos jornalistas, a conferência de imprensa de Mariana Mortágua sobre a reunião magna do partido está marcada para as 10:30 na sede do BE, em Lisboa.

Em 14 de fevereiro, quando Catarina Martins anunciou que iria deixar de ser coordenadora do BE na próxima Convenção Nacional e a deputada Mariana Mortágua deveria ser candidata à liderança bloquista.

Mariana Mortágua, que está no parlamento desde 2013 (entrando então para substituir Ana Drago), nasceu em 1986 e é economista, tendo sido o rosto do partido nas comissões parlamentares de inquérito à banca e nas discussões do Orçamento do Estado, entre outros dossiês.

O prazo para apresentação de moções termina precisamente segunda-feira e a oposição interna à atual direção também tem um anúncio a fazer, que será desvendado durante a tarde. Para já, apurou a SIC, reuniram o apoio de 400 militantes.

no final daquela que poderá ser a última mesa nacional com esta coordenação, Catarina Martins só quis falar para fora. Sobre o futuro do bloco e possíveis entendimentos à esquerda, Catarina Martins não quis falar. Fica tudo para a convenção de maio, que decide a próxima coordenação.