Depois de ter sido apreendido pela Polícia Federal brasileira por tráfico de droga, o avião já aterrou em Portugal e entregue à Força Aérea para cobrir a recuperar uma dívida da empresa OMNI à massa falida do ex-BPN.



Em fevereiro de 2021, foi apreendido pela Polícia Federal brasileira, no aeroporto de Salvador, momentos antes de iniciar uma viagem com destino a Portugal um Falcon 900, que pertencia à OMNI, uma empresa portuguesa de jatos privados.

Em causa esteve um carregamento, com mais de meia tonelada de cocaína, encontrado pelas autoridades depois do piloto ter detetado anomalias na aeronave.

A investigação, feita em conjunto pela Polícia Judiciária e pela Polícia Federal brasileira levou à detenção de seis pessoas, cinco das quais no Brasil.

Dois anos depois, o mesmo jato, foi entregue ao Estado, como forma de recuperar uma dívida de cerca de 5 milhões de euros que a empresa, que detinha a aeronave, devia à massa falida do ex-BPN.

O Falcon 900 está na posse da Força Aérea Portuguesa desde o final da semana passada, como foi divulgado nas redes sociais e vai transportar as mais altas individualidades do Estado, como o Presidente da República e o primeiro-ministro, com vista a "aumentar a capacidade de transporte estratégico" onde se "destacam" as missões de "transporte de doentes e órgãos para transplante", a nível internacional.

Através de comunicado a Força Aérea Portuguesa indica ainda que o jato fará parte da "Esquadra 504 - Linces", e que está a ser analisada a nível "operacional", para que possa ser utilizada em breve.