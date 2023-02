Há quem esteja há quase dois anos a morar num hospital

Há mais de 400 pessoas internadas em hospitais por motivos sociais. São utentes que já tiveram alta mas que aguardam por uma vaga num lar.



No grande Porto, o hospital de Santo António é o que tem mais casos. Chegam ao hospital sobretudo pela urgência e muitos têm alta poucos dias depois, mas acabam por ficar meses à espera de uma solução.

As enfermarias do Santo António, no Porto, são a casa de 24 pessoas. Há outras 20 numa unidade privada paga pelo hospital.

Problema agravou-se nos últimos anos

No São João, o caso social mais antigo já vai nos 600 dias. São quase dois anos a morar num hospital.

Dos 42 casos sociais do São João, 14 estão no hospital militar do Porto a um custo de 90 euros por dia. Os restantes estão na unidade de Valongo.

O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa gasta 1 milhão de euros por ano com internamentos sociais. São, por estes dias, 28.

A direção recorre a duas unidades privadas para instalar estas pessoas mas até conseguir essas vagas é um desafio.

O ministro Manuel Pizarro garante que a resposta para estes casos aumentou, através de um reforço da articulação com o ministério do trabalho.

O hospital com mais internamentos sociais é o Fernando da Fonseca, na Amadora. Tem 85 pessoas à espera de vaga.