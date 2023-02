O luso-americano que está preso por assaltar bancos no estrangeiro pelo telefone foi novamente acusado pela Justiça. Allan Sharif terá liderado uma associação criminosa a partir da cadeia Vale de Judeus durante a pandemia. Terá lesado várias empresas. Allan Sharif, que se encontra a cumprir uma pena de 17 anos na prisão de alta segurança de Monsanto, terá agora de responder no Tribunal de Aveiro por associação criminosa.

O esquema

De acordo com o Jornal de Notícias, o luso-americano de 44 anos, na altura a cumprir uma pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, montou, durante a pandemia, um esquema com mais três reclusos e 16 pessoas no exterior da prisão.

Faziam-se passar por gestores de grandes empresas dos ramos da construção civil, transportes e hotelaria. Realizavam encomendas a fornecedores em todo o país. Faziam-se passar por funcionários das mesmas empresas enviavam comprovativos falsos de pagamento aos burlados.

O luso-americano contratava transportadoras para a recolha da mercadoria encomendada que seguia para armazéns que a rede tinha na zona de Lisboa e margem sul do Tejo.

Os bens eram depois revendidos pelo grupo diretamente ou em sites especializados.

Muitas das burlas foram efetuadas através de plataformas de pagamento como o MBWay.

Valor das fraudes? Quase 800 mil euros

Apesar de se encontrar preso numa cadeia de alta segurança, e alegadamente sem acesso a telemóveis, era através de contactos telefónicos que Sharif adquiria os bens, como eletrodomésticos, bicicletas e telemóveis entre muitos outros produtos de revenda garantida.

O grupo está acusado de 55 crimes de burla qualificada e informática, extorsão, falsificação de documentos e falsidade informática.

O Ministério Público calcula o valor das fraudes em quase 800 mil euros.