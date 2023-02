Atropelamento mortal corta trânsito na ponte Vasco da Gama

Um atropelamento mortal ao final da manhã desta terça-feira na ponte Vasco da Gama está a condicionar a circulação em ambos os sentidos. A vítima é uma mulher de 55 anos, que perdeu a vida no local do acidente, confirmou à SIC Notícias fonte do Comando Territorial da GNR de Setúbal.

A viatura da vítima “terá tido uma avaria na via da esquerda" ao quilómetro 8,4 do sentido Norte-Sul (Lisboa-Alcochete). A mulher saiu do veículo e foi nesse momento que outro veículo ligeiro embateu na viatura, que estava imobilizada, tendo a vítima com o impacto sido projetada para o sentido contrário.

O óbito foi declarado no local. O condutor do outro veículo, um homem de 51 anos, foi transportado para o hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos leves.

O trânsito continua condicionado, mas pelas 14:00 era já possível a circulação pela via direita de ambos os sentidos, mas ainda não há previsão de reabertura total.

Para o local, além da GNR, foram mobilizados vários meios dos bombeiros e INEM. De acordo com a página da Proteção Civil, a ocorrência está já em fase de conclusão.

A mesma fonte da GNR adiantou à SIC Notícias que foi aberta uma investigação para apurar as causas do atropelamento mortal.