Futuro do Bloco de Esquerda: Catarina Martins vai estar na direção de Mariana Mortágua

Catarina Martins vai continuar na direção do Bloco de Esquerda (BE) se Mariana Mortágua for eleita coordenadora do partido. A informação foi avançada pela candidata, esta segunda-feira, no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias.

"Eu gostava de a ver na futura direção do Bloco de Esquerda e sei que vou contar com ela", afirmou.

Mariana Mortágua contou ainda que o partido não precisou de a convencer a avançar para a liderança.

"Não foi preciso convencer-me a avançar. Sou uma pessoa de convicções fortes", disse a candidata à coordenação do BE, acrescentando que a decisão foi ponderada, pensada e preparada.

O anúncio surge duas semanas depois de a ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, ter revelado que vai deixar a liderança do partido na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, que decorrerá em Lisboa.