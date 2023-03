País

Comboio da CP sobrelotado esteve parado na linha de Sintra mais de uma hora

Esta noite gerou-se o caos na linha de Sintra com a sobrelotação de um comboio. Houve pessoas a forçar as portas e a saltar para a linha, mas a situação normalizou-se com a intervenção da polícia e cooperação da CP. A circulação já foi retomada.