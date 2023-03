Começaram a ser ouvidos no Parlamento madeirense os empresários suspeitos de terem interferido na remodelação do Governo regional em 2017. A comissão de inquérito foi pedida pelo PS e prepara-se para interrogar o maior empreiteiro da Madeira.

Luís Miguel Sousa é armador, tem a operação do Porto de carga do Caniçal e foi o primeiro dos empresários madeirenses a sentar-se na Comissão de Inquérito que quer apurar se é verdadeira a suspeita de ter interferido na remodelação do Governo regional em 2017.

As suspeitas de pressões diretas sobre o presidente do Governo tiveram origem em Sérgio Marques, outro dos secretários afastados. Numas declarações ao Diário de Notícias, o então deputado na Assembleia da República falou de interferências e o caso acabou numa comissão de inquérito a pedido do PS.

Convocado a explicar-se, o empresário resolveu lembrar a conduta do acusador. Não pressionou o Governo e garante que, enquanto empresário, limita os contactos ao que é apenas necessário.

A audição terminou com Luís Miguel Sousa a confessar que fez parte do movimento separatista da Madeira.