A Polícia Judiciária, em conjunto com a Guarda Civil de Salamanca, deteve um homem de nacionalidade portuguesa por suspeitas de tráfico de mulheres para exploração sexual. Durante a operação "Irala", nove vítimas foram libertadas.

O suspeito foi detido em Fuentes de Oñoro, uma localidade perto da fronteira com Espanha. Durante as buscas à casa do indivíduo, as autoridades depararam-se com um espaço de alterne construído na cave, num terreno contíguo à habitação, cujo o acesso seria realizado através de um túnel de 60 metros.

O objetivo era despistar as autoridades para as práticas realizadas no espaço.

Segundo a imprensa espanhola, o português é suspeito de integrar uma rede de recrutamento de mulheres em países da América do Sul – principalmente no Paraguai.

As autoridades estão a investigar vários indivíduos desta rede.

As vítimas eram transferidas para Espanha, sob promessa de trabalho, ficando depois obrigada a pagar à organização uma suposta dívida, que podia ultrapassar os 3.000 euros.

Além disso, a rede de exploração retirava os passaportes às mulheres, fazendo com que ficassem totalmente dependentes dos captores.