Chega propõe Jorge Galveias para vice-presidente da Assembleia da República

O líder do Chega, André Ventura, indicou esta quinta-feira o nome do deputado Jorge Galveias para vice-presidente da Assembleia da República.

Esta proposta surge depois de a Assembleia da República ter chumbado por três vezes os candidatos indicados pelo Chega.

O último nome proposto pelo partido de André Ventura foi Rui Paulo Sousa, que foi chumbado com 64 votos a favor e 137 brancos. Ainda assim, teve mais votos a favor do que os dois nomes propostos anteriormente.

André Ventura, em declarações aos jornalistas, explica que o Chega tem tido um "aumento crescente de votação", o que é "um sinal de evolução e avanço". O apelo é que o "PSD e Iniciativa Liberal acompanhem o candidato do Chega".

"Entendemos que este é um passo que queremos dar nessa normalização à direita."

De acordo com o Regimento da Assembleia da República, podem propor vice-presidentes os quatro maiores grupos parlamentares (PS, PSD, Chega e IL na atual legislatura), mas só são eleitos se obtiverem maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.

Aquando da eleição do presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva considerou que a Mesa da AR tinha quórum de funcionamento, tendo entrado em funções com apenas dois dos quatro vice-presidentes.

À data, o candidato do Chega foi Diogo Pacheco de Amorim, que falhou a eleição com 35 votos a favor, 183 brancos e seis nulos. Na mesma votação, a IL candidatou o seu líder, João Cotrim Figueiredo, que obteve 108 votos favoráveis, 110 brancos e seis nulos, tendo também falhado a eleição.

Uma vez falhada a primeira eleição, o partido liderado por André Ventura apresentou o deputado Gabriel Mithá Ribeiro para uma nova votação. Mas o resultado foi um novo chumbo. Mithá Ribeiro obteve 37 votos a favor, 177 brancos e 11 nulos, aquém dos 116 deputados necessários para conseguir a maioria absoluta e ser eleito vice-presidente.

André Ventura acredita que a nova votação poderá ser marcada nos próximos dias: "Da nossa parte podia ser já amanhã, mas como há aqui uma certa tramitação, penso que na próxima semana ou um dia a seguir à próxima conferência de líderes".