Maior empreiteiro da Madeira nega interferência na demissão do secretário da Obras Públicas

O maior empreiteiro da Madeira foi ao parlamento regional negar todas as acusações de interferência na remodelação que afastou o secretário das Obras Públicas, em 2017. Disse até que entrou para o negócio da comunicação social para garantir a pluralidade.

Avelino Farinha tem a maior construtora da Madeira. Conta com negócios em Angola, vários hotéis, duas rádios e é acionista dos dois jornais regionais. Foi agora ao parlamento negar qualquer favorecimento por parte do Executivo madeirense. Negou também ter manobrado na sombra para afastar o secretário regional das Obras Públicas em 2017.

Em janeiro deste ano, Sérgio Marques, o então secretário, acusou o empreiteiro, numa entrevista ao Diário de Notícias da Madeira, de o ter afastado do Governo. Mas o dono do grupo AFA tem uma leitura particular do caso.

O empresário rebate todas as acusações, até a que diz que os grupos económicos entraram nos media regionais para proteger interesses e negócios. Garante que primeiro aposto nos meios de comunicação para pôr música e, depois, garantir a pluralidade.