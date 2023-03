Pedro Delgado Alves pede mais sensibilidade a Medina para situação dos portugueses

Esta noite no “Linhas Vermelhas”, o comentador da SIC e deputado do PS, Pedro Delgado Alves, defendeu a implementação de mais apoios sociais e pediu mais sensibilidade ao Ministério das Finanças.

“Tem de haver mais sensibilidade comunicativa por parte do ministro das Finanças, porque se de facto é de valorizar o elemento de sucesso no plano da dívida, se logo a seguir dizemos que os portugueses vão ter de continuar a fazer sacrifícios, há pessoas que não percebem imediatamente porque é que (…) isso não tem imediatamente impacto depois no dia a dia e no quotidiano dos preços altos que têm de pagar no supermercado”, refere o comentador.