Urgência de ortopedia do hospital de Santa Maria poderá fechar em março

No mês de março, a urgência do Hospital de Santa Maria terá falta de clínicos de ortopedia. A denúncia é feita por um grupo de internos e especialistas da área que fala numa escala deficitária explicando que, em 20 dos 31 dias do referido mês, não existirão condições para manter aberta esta urgência de referência.

Se não houver alterações à escala de março, a urgência de ortopedia do maior hospital do país poderá ter de encerrar nalguns dias.

Os especialistas e internos da área, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, pedem, por isso, uma intervenção urgente da direção e do conselho de administração do Hospital de Santa Maria a quem enviaram, em janeiro, o ponto da situação daquele serviço alertando para as dificuldades diárias que enfrenta.

Num texto enviado às redações, alegam que este Hospital tem sido sobrecarregado com a entrada de doentes enviados por outras unidades hospitalares onde a urgência de ortopedia está encerrada e também por pacientes que não têm residência na área de influência deste centro hospitalar.

Este grupo de médicos alerta para a escassez de recursos humanos que torna a escala para as urgência de março caótica, com 20 dos 31 dias do mês a apresentarem deficiências graves nesta especialidade, deixando a urgência de ortopedia do Santa Maria, serviço de referência de uma região alargada, sem condições de atendimento.

Sublinham que em vários dias estão escalados apenas 2, 1 ou nenhum ortopedista para a urgência. Lembram ainda que esta escala não respeita a constituição mínima de elementos por equipa, definida em Diário da República e as recomendações do Colégio da especialidade...

Refere ainda o grupo de clínicos de ortopedia que assina este documento que, neste momento, fazem parte do serviço 13 especialistas que realizam urgências e há apenas 5 dos 14 internos, no Santa Maria porque 9 estão a realizar estágios noutros hospitais.

Razões que os levaram também a expor a situação à Ordem dos Médicos e ao Sindicato dos Médicos.

A SIC solicitou uma reação ao Conselho de Administração do hospital , mas não teve resposta em tempo útil.