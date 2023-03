"Acupuntura sem agulhas", uma nova técnica de combate à ansiedade

Helena, 43 anos, investigadora no Instituto de Inovação do Porto, experimentou as técnicas de liberdade emocional e ficou rendida. Como chegou ali só pode ser explicado pela terapia designada por EFT.

Os toques reiterados em pontos específicos do rosto, peito e mãos emitem impulsos para uma zona do cérebro, a mesma que reage às memórias traumáticas.

Natural de Gouveia, Magda Mesquita já publicou um livro sobre o tema, apresentado em Viseu, onde centra o atendimento. Vítimas de violência doméstica e de stress pós-traumático também são destinatários das sessões terapêuticas, igualmente disponíveis online.