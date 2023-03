Explosão em campo militar terá ocorrido devido a um lapso

O militar que morreu, esta quinta-feira, na explosão no campo militar de Santa Margarida fazia parte de uma equipa de desativação de engenhos explosivos. Ao que a SIC apurou, o acidente poderá ter ocorrido devido a um lapso durante a preparação da manobra. A Polícia Judiciária Militar está no terreno a investigar.

Em curso estava uma operação de rotina para a "destruição de munições, explosivos e foguetes" no Campo Militar de Santa Margarida, levada a cabo por uma equipa do Regimento de Engenharia, na tarde desta quinta-feira.

Foi no "decorrer da operação" que um dos engenhos explodiu de forma não propositada. Fontes do Exército revelaram à SIC que o acidente poderá ter acontecido no momento em que o buraco, onde estariam os explosivos, estava a ser tapado.

Uma pessoa morreu, cinco ficaram feridas. A vítima mortal era sargento-ajudante, de 47 anos. O Presidente da República já disse que pretende visitar a família da vítima. O Exército já ativou uma equipa de psicólogos.

Dos feridos, dois ficaram em estado grave e foram transportados pelo helicóptero do INEM para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que confirmou à SIC que os doentes "estão estáveis e com prognóstico muito favorável".

À SIC, o Exército confirmou apenas que estão a decorrer os processos de averiguação e que a Polícia Judiciária Militar está no terreno, a investigar. Acrescenta que será publicado um novo comunicado, caso haja alteração dos dados ou seja realizada uma "descoberta de factos concretos relativos à investigação".

Contactada pela SIC, a Polícia Judiciária Militar admitiu que a "investigação segue os parâmetros indicados sempre morre alguém num campo militar" e avançou ainda que os dados serão "transmitidos ao Ministério Público", não sendo possível indicar um intervalo temporal para a duração das diligências.