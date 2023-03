Explosão em zona militar: a explicação para o “incidente grave” em Santa Margarida

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, dois dos quais em estado grave, após a explosão de um engenho, esta quinta-feira, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância.

O repórter da SIC, Hugo Alcântara, esteve no local, onde explicou como terá acontecido o “incidente grave”, como designou o Exército. Durante um exercício com fogo real, uma máquina de arresto terá tocado num engenho e deu-se essa explosão.

A vítima mortal era um sargento-ajudante de 47 anos e os dois feridos graves são militares com 23 e 38 anos, sabe a SIC Notícias. Foram transportados de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde estão já “conscientes” e “estabilizados”, não correndo perigo de vida, revelou Rui Garcia, chefe do serviço de urgência.

Os três feridos ligeiros - com idades entre os 22 e 26 anos - foram transportados de ambulância para o Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, e transferidos depois para Lisboa, por terem leões ao nível da visão. Os três feridos já tiveram alta.

Este “incidente grave”, como designa o Exército, está agora a cargo da Polícia Judiciária Militar (PJM) e foi “aberto um processo de averiguações”.

Presidente Marcelo fala num “grave acidente”

Numa nota publicada no site da Presidência da República , o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas informou falou com a ministra da Defesa e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, estando a acompanhar “solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes”.

O primeiro-ministro também lamentou “profundamente o ocorrido” esta tarde no Campo Militar de Santa Margarida, destacando que estão já a ser apuradas as causas mas, vincou António Costa, “neste momento, [o tempo é de] lamentar as vítimas e deixar uma palavra de conforto às famílias”.

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, deixou uma palavra de solidariedade “às famílias das vítimas e ao Exército”.