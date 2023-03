Há alterações ao regime do contrato de trabalho doméstico: o que vai mudar?

As mudanças constam da chamada "Agenda do Trabalho Digno" e devem entrar em vigor em abril. Na SIC Notícias, o advogado Tiago de Magalhães explica esta sexta-feira que o novo regime se aproxima ao Código de Trabalho, “eliminando algumas disposições e prevendo outras”.

Dá como exemplo o teto máximo de horas semanais de trabalho que passam de 44 para 40 horas. Também o período experimental foi alternado: é revogado o regime especial e passa a ser aplicado o regime previsto no Código de Trabalho.

De acordo com o especialista em Direito do Trabalho, o trabalhador passa a estar mais protegido com o novo regime e a entidade empregadora acaba por ter mais encargos.

“Acaba por haver uma maior burocratização e uma maior penalização de incumprimentos”, afirma à SIC Notícias.

As entidades empregadoras vão ter 24 horas para fazer a comunicação do contrato por correios ou por e-mail, uma vez que ainda não está prevista a possibilidade de comunicar através da página Segurança Social direta.

“Se não o fizer no prazo de seis meses, a moldura penal pode ir de pena de prisão a multa”, refere.

E como será feita a fiscalização? Não será fácil, admite Tiago de Magalhães.

“Eu diria que vai ser quase impossível porque não estou a ver a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) a bater à porta de casa das pessoas para saber se têm empregada doméstica e para saber se está tudo legalizado”, declarou.

Por isso, a fiscalização poderá ficar nas mãos dos trabalhadores que poderão denunciar a situação ao Ministério Público ou à ACT.