Oito em cada 10 advogados estagiários chumbaram no exame de acesso à Ordem

Em cada 10 advogados estagiários que tentaram entrar na Ordem, oito chumbaram nos últimos exames. Nos conselhos regionais de Évora e da Madeira, ninguém passou no exame. A Ordem dos Advogados diz que a pandemia pode ter dificultado a aprendizagem.

Madeira e Évora com 100% de chumbos

Foram registados 100% de chumbos entre os que no Conselho Regional de Évora tentaram aceder à Ordem dos Advogados. Na Madeira, nenhum dos quatro candidatos conseguiu passar, e no resto do país a percentagem de chumbos é igualmente elevada.

Números no resto do país

Quase 95% de negativas em Faro, 83,8% no Porto, 75% em Coimbra, 68,4% em Lisboa e 62,5% nos Açores.

A nível nacional, dos 586 estagiários inscritos nos últimos três anos, mas que só agora fizeram exame, 83% chumbaram.

Pandemia pode ser explicação

A bastonária da Ordem dos Advogados explica estes números com a pandemia. Fernanda de Almeida Pinheiro disse à SIC que os advogados estagiários "foram penalizados com as aulas à distância".

Em alguns casos, os advogados estagiários só poderão voltar a inscrever-se no exame em 2025 e terão de desembolsar 1.500 euros.

A bastonária da Ordem Advogados reconhece que os valores são elevados e garante que o tema vai ser debatido internamente.