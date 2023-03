O Presidente Marcelo, acompanhado pela ministra da Defesa e pelo chefe do Estado-Maior do Exército, foi visitar esta manhã, de sexta-feira, os três militares que ficaram feridos no “grave incidente”, que aconteceu ontem no Campo Militar de Santa Margarida. E como os encontrou?

“Francamente bom, (…) são jovens, fortes, e otimistas. De facto quer do ponto de vista oftalmológico, quer de audição, quer dos ferimentos, é uma recuperação que ultrapassa as expectativas depois [do que aconteceu] há menos de 24 horas”, disse Marcelo aos jornalistas.

Quando às circunstâncias do acidente, o chefe de Estado assinalou que “estão em curso diligências”, pelo que “é prematuro falar sobre o que terá ocorrido”. Mas, “como tudo na vida de quando em vez, no meio de muitos casos sem acidentes há um acidente”, lamentou Marcelo.

O chefe de Estado visitou três militares que ficaram feridos, sem gravidade, vincando à saída do hospital que “as noticias são as melhores possíveis para aquilo que aconteceu” e, revelou, pelo menos um deles deverá ser ainda hoje para o Hospital das Forças Armadas.

E porque decidiu ir visitá-los? “Por uma razão simples, não há nada como ver a realidade e dar uma palavra de gratidão a quem cumpriu a sua missão num momento que foi inesperadamente difícil” e que, apesar de tudo, não foi mais grave “do que ontem se pensou”.

Um morto e cinco feridos, dois graves

Durante um exercício com fogo real, uma máquina de arresto terá tocado num engenho e deu-se essa explosão a meio da tarde de ontem no Campo Militar de Santa Margarida.

Um sargento-ajudante de 47 anos não resistiu e outros dois militares, de 23 e 28 anos, ficaram feridos com gravidade. Foram transportados de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde “conscientes” e “estabilizados”, não correndo perigo de vida, revelou Rui Garcia, chefe do serviço de urgência.

Os três feridos ligeiros - com idades entre os 22 e 26 anos - foram transportados de ambulância para o Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, e transferidos depois para Lisboa, por terem leões ao nível da visão.

Este “incidente grave”, como designa o Exército, está agora a cargo da Polícia Judiciária Militar (PJM) e foi “aberto um processo de averiguações”.