Incêndio deflagra no Hospital Prisional de Caxias

Um incêndio deflagrou no Hospital Prisional de Caxias, em Oeiras. No local já se encontram vários meios de socorro, como dá conta a equipa de repórteres da SIC que se encontra no local.

Segundo a equipa da SIC, 43 bombeiros, apoiados por 16 viaturas, combatem as chamas no hospital da prisão. Até ao momento há a informação de que 26 pessoas foram assistidas, das quais 22 reclusos, duas enfermeiras e dois guardas prisionais.

O fogo terá tido início no quarto piso, na ala de internamentos.

Sábado é dia de visitas no estabelecimento, mas as mesmas já foram suspensas.