Passos Coelho de regresso? Os cenários apontados por Marques Mendes

Sobre um eventual regresso de Passos Coelho à política, Luís Marques Mendes aponta um problema - Luís Montenegro - e acredita que tudo vai depender do resultado do PSD nas eleições europeias do próximo ano.

“Há um problema político. Para [Passos Coelho] ser primeiro-ministro é preciso ser líder do PSD e esse lugar está ocupado por Luís Montenegro, que foi eleito há pouquíssimos meses e tem a sua legitimidade fresca e forte”, afirma.

O comentador SIC acredita que a especulação se vai manter até às eleições europeias do próximo ano, que considera serem “o momento da verdade” e explica porquê.