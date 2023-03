Cheias: autarquias de Caminha e Valença não receberam apoio do Estado

Os autarcas de Caminha e Valença ainda não receberam qualquer apoio do Estado para reparar os danos causados pelas cheias do início do ano. No Alto Minho, os prejuízos ultrapassam os 20 milhões de euros. Dois meses depois, e sem respostas do Governo, há estragos que ainda não sofreram qualquer intervenção.

Na freguesia de Caminha mais afetada pelas cheias, a força da água rebentou com a estrada, com as canalizações e até com a parede de garagem. O barco e a autocaravana que estavam lá dentro foram arrastados.

Em Moledo, a autarquia deitou abaixo um muro para abrir uma via alternativa à estrada que ruiu, por forma a criar acesso para os moradores acederem às casas. Só aqui a requalificação custa 272 mil euros.

Por todo o concelho de Caminha há reparações a fazer. O valor estimado é de 13,5 milhões de euros. Em Valença, o orçamento provisório fica um pouco abaixo dos quatro milhões.

Mas os apoios aprovados pelo Governo a 12 de janeiro, ainda não chegaram. Nem os autarcas sabem com o que contar.

O Ministério da Coesão Territorial assegura à SIC que os avisos das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional vão ser abertos dentro de poucos dias, para que se sejam viabilizados os apoios prometidos.