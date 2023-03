"Idoso morreu com uma pneumonia por ter passado frio". Funcionária confirma maus-tratos no lar da Lourinhã

Uma funcionária do lar Delicado Raminho, na Lourinhã, confirma à SIC os maus-tratos na instituição.

A coberto do anonimato, diz que um idoso morreu com uma pneumonia por ter passado frio. “Aquele senhor era agitado. Tinha muitos problemas. Era medicado. (…) Muitas vezes ele estava no chão, dormia no chão. Ele faleceu com uma pneumonia devido a esses problemas, medicações fortes. Encontraram-no a dormir no chão várias vezes a tremer de frio”.

Revela que os utentes só tomam banho em casos de muita necessidade.

“As funcionárias dão banho de balde aos utentes. Fazem tudo por tudo para fazer o melhor por eles (…) O banho só em casos de muita necessidade mesmo”.

O caso foi dado a conhecer este domingo, numa reportagem da SIC, e levou à reação da ministra da Segurança Social que informou que foram dadas instruções para que fosse feita uma inspeção imediata.

A SIC tentou falar com a diretora técnica do lar que não prestou qualquer tipo de esclarecimento.

A ministra da Segurança Social assume a gravidade da situação reportada nas imagens e nos relatos mostrados pela SIC e assegura que a inspeção será feita com a máxima urgência. A ministra esclarece ainda que o Ministério não tinha informações sobre aquele lar.

O proprietário deste lar, com cerca de 60 utentes, é o mesmo de um outro lar no Montijo, que também já tinha sido alvo de queixas devido à falta de condições.

Em causa estão relatos como o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, feridas por tratar, alimentação pobre e feita de restos e banhos de água fria.

O “Delicado Raminho” é um lar privado, com licença de funcionamento. Pode receber até 78 utentes, cada um paga, em média, 1.500 euros mensais.