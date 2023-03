Centro paroquial em Santa Maria da Feiras acusado de falta de cuidados de higiene

Depois do caso revelado pela SIC de maus-tratos num lar da Lourinhã, segue-se uma nova denúncia, agora por falta de cuidados na higiene dos utentes.

Desta vez, em Santa Maria da Feira, o centro social e paroquial de Argoncilhe, onde estão cerca de 40 utentes, é acusado de falta de higiene nos cuidados aos utentes. Uma situação que terá piorado no último ano e meio.

À SIC, uma fonte próxima do lar relata de que forma são prestados os cuidados de higiene aos utentes da instituição e refere as grandes dificuldades que são enfrentadas pela falta de meios

"Retiraram toalhetes, está a ser feitas higiene pessoal com resto de pijamas, de panos da loiça, que nem consigo identificar muito bem o que é aquilo. Temos dias em que temos sete banhos de manhã. Com três funcionárias, é impossível, por mais que a gente queira fazer o melhor não consegue. Depois, são utentes que não têm mobilidade nenhuma. As roupas dos utentes são lavadas... não são desinfetadas.", disse fonte à SIC.