Demolições em bairro de Camarate: "Vou dormir na rua, na lama com a minha filha"

A Câmara de Loures começou esta segunda-feira a demolir oito construções ilegais, apesar da resistência dos moradores, garante que ninguém vai dormir na rua. No entanto, a Câmara apenas arranjou uma solução provisória para as famílias até à próxima sexta-feira.

Com os filhos nos braços, os moradores perto ao bairro do Talude, em Loures, foram forçados a retirar tudo o que tinham do que chamavam casa.

As demolições começaram após uma manhã tensa, visto que a polícia e as equipas municipais foram recebidas por um cordão humano formado com a ajuda de associações pelo direito à habitação.

Ainda assim, as máquinas acabaram por avançar por um caminho alternativo, após um reforço policial que permitiu afastar os moradores.

A maioria dos moradores são oriundos de São Tomé e Cabo Verde e vieram para Portugal à procura de cuidados médicos e com o sonho de uma vida melhor.

Os moradores ficam num edifício municipal em Sacavém até sexta-feira, mas ainda não há uma solução definitiva.