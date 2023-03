Institucionalização polémica: tribunal francês nega ordem de repatriamento de menino de 10 anos

Há uma reviravolta no processo do menino de Seia retirado à mãe, que tem contra ela um mandado europeu de detenção. França informou o Tribunal de Seia que nunca houve ordem de repatriamento da criança.

Em resposta a um pedido de informações do tribunal de Seia, a justiça francesa confirmou a existência de um mandado de detenção europeu contra a mãe do menino de 10 anos, mas clarificou que sobre a criança nunca houve qualquer ordem de repatriamento.

No último mês, mãe e filho viram-se duas vezes por decisão judicial.

Esta terça-feira, era suposto ouvir a CPCJ e o centro de acolhimento onde a criança vive desde o dia 6 de fevereiro, mas o tribunal cancelou tudo. Isto tudo em menos de 24 horas, depois de ter confirmado a institucionalização até maio e autorizado visitas diárias aos progenitores.

No entanto, a vida da família mudou depois do posto de Seia redigir um mandado que retirou o menino de casa.

"As autoridades francesas referem que o progenitor poderá ver o menino, a mãe não está autorizada a ter qualquer contacto com o menor", lê-se no auto de entrega do menor.