André Ventura suspeita que PSD e IL queiram afastar Chega do acordo nos Açores

O líder do Chega, André Ventura, afirmou esta quarta-feira que o rompimento de acordo da Iniciativa Liberal (IL) no Governo dos Açores é uma “irresponsabilidade” e que se for uma jogada para remover o Chega do poder, vai “correr mal”.

A Iniciativa Liberal rompeu o acordo de governação nos Açores com o Partido Social Democrata esta quarta-feira, alegando incumprimentos por parte do PSD. O líder do Chega, André Ventura, demonstrou o seu desagrado perante esta atitude dos liberais.

“É uma enorme irresponsabilidade o que a IL está a fazer e queria deixar claro o seguinte: se esta é uma jogada da IL para, com o PSD, afastar a presença do Chega da governação dos Açores, e não me esqueço que Rui Rocha esteve nos Açores este fim de semana, é uma jogada que vai correr mal”, avisou Ventura.

Apesar da desconfiança de Ventura, Rui Rocha, líder da IL, já veio esclarecer que a quebra no acordo se trata de uma “formalização”, acusando o PSD de "não cumprir o acordo".

Já André Ventura garante que o seu partido não irá contribuir para mais instabilidade na região autónoma.

"O Chega assegurou ao presidente Regional dos Açores que estará do lado da estabilidade e não da instabilidade, num ano em que temos eleições na região autónoma da Madeira e que o Governo da República está grandemente fragilizado", esclareceu.

No entanto, André Ventura não descarta a possibilidade de eleições nos Açores se a Assembleia Regional assim o decidir.