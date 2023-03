Bullying: aluno autista agredido e filmado por colegas no recreio

Um adolescente com perturbações do espectro do autismo foi alvo de bullying no recreio de uma escola na Madeira. As agressões foram filmadas e o incidente foi reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco.

A vítima sofre de autismo e quem filmou as agressões no pátio da escola básica e secundária de Santa Cruz fez questão de deixar escrito que tira prazer em humilhar as pessoas com problemas cognitivos.

Os vídeos mostram o rapaz de 13 anos a ser empurrado e a correr atrás dos sapatos, muito agitado. Em nenhum momento é visto por um adulto por perto e o diretor da escola garante que só tomou conhecimentos dos factos quando o pai do aluno participou as agressões e mostrou os vídeos.

A escola abriu um processo de averiguações para saber quem participou nas agressões e quem filmou. A direção garante que serão aplicadas medidas disciplinares aos agressores, também eles alunos de 13 e 14 anos. As medidas serão aplicadas de acordo com o estatuto do aluno em vigor na Madeira.

Antes das agressões no recreio da escola, por motivos de ordem social e familiar, o rapaz já estava a ser acompanhado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Santa Cruz.