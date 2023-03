Câmara de Aveiro espera há mais de 15 anos por edifício devoluto do Estado

A Câmara de Aveiro espera há mais de 15 anos para ter a luz verde para adquirir o imóvel do Estado que se encontra ao abandono.

Em fevereiro de 2002, retiravam-se os doentes à pressa, da então casa de saúde mental de São Bernardo, que eram transferidos para hospitais psiquiátricos.

Na mesma altura, anunciava-se que a câmara de Aveiro iria tomar posse do edifício na freguesia de São Bernardo.

21 anos depois, ainda não é a autarquia a proprietária do espaço.

"O edifício pertence ao ministério das Finanças, à direção geral do Tesouro e Finanças e há um objetivo velho que estamos agora a retomá-lo com o ministro Fernando Medina e pela DGTF que é retomarmos o dossier da pretensão da câmara ser proprietária e utilizadora daquele espaço.", explicou o presidente da câmara de Aveiro.

O edifício chegou a estar ilegalmente ocupado por sem-abrigo. E nas traseiras funciona ainda um Centro de Apoio à Toxicodependência, motivo apontado pelo qual esta propriedade não integra a lista de imóveis devolutos do Estado.

"Têm no mínimo 15 anos (as pretensões da câmara querer ficar com o imóvel), embora a câmara foi também mudando de perspetiva. Queremos para lá pôr associações, queremos para isto, portanto houve variantes e houve também por parte dos governos do país uma indisponibilidade total para resolver problemas de património, como é sabido.", disse José Ribau Esteves.