Câmara de Reguengos de Monsaraz alvo de buscas por suspeitas de fraude com fundos europeus

Suspeitas de fraude com fundos europeus levaram a Polícia Judiciária (PJ) a fazer buscas à Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Em causa estão mais de 880 mil euros entregues por ajuste direto a uma empresa privada que organizou um evento no município em 2021.

As buscas começaram depois das 10:00 na Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a uma empresa e a uma habitação.

A operação foi desencadeada, esta quinta-feira, por uma investigação da Procuradoria Europeia, por suspeitas de fraude com fundos europeus.

Na altura do evento realizado junto à praia fluvial de Monsaraz, José Calixto era Presidente da Câmara Municipal pelo Partido Socialista. Tentámos contactar, sem sucesso, o ex-autarca.

Segundo uma nota divulgada pela Procuradoria Europeia, o município recebeu mais de 880 mil euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia (FEDER) para apoiar o evento Water World Forum For Life com a contratação para a organização. Contratação esta que foi feita por ajuste direto à empresa privada The Race.

Em causa está a eventual prática de "crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e, ainda, participação económica em negócio".

Segundo a Procuradoria Europeia, cujo gabinete de Lisboa tem a seu cargo o inquérito, não houve detenções durante a operação.