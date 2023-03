As famílias do Bairro do Talude, em Loures, que ficaram desalojadas porque as casas eram ilegais, vão ser encaminhadas para uma pensão até encontrarem uma alternativa. Estão desde segunda-feira a viver num pavilhão da Câmara.

Queixam-se do frio e da falta de condições para cuidar das crianças.

"Tratam-nos bem. Dão-nos alimentação, temos água quente para tomar banho. As condições? Do meu ponto de visto é pior que a minha barraca", diz Ivania Quinta.

No espaço da Câmara estava previsto inicialmente serem acolhidas as oito famílias que ficaram sem casa. Mas uma delas recusou o alojamento temporário e outra optou por ir para casa de familiares.

Só podem continuar na Casa da Cultura de Sacavém até esta sexta-feira.

Até lá foi pedido às famílias que tentassem encontrar uma casa, pelos próprios meios, com a garantia de que a Segurança Social ficaria responsável por pagar as rendas durante meio ano.

Mas como têm pouco tempo para procurar, a Segurança Social decidiu prolongar o alojamento temporário numa pensão. O transporte vai ser assegurado pela Câmara.

Viviam num terreno privado de forma ilegal. As barracas tiveram, por isso, de ser destruídas. A maior parte das famílias é de São Tomé. Vieram para Portugal com a esperança de uma vida melhor, muitas vieram à procura de cuidados de saúde.