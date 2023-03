Falsa psicóloga usou Governo para burlas de milhões de euros

Uma jovem de 22 anos de Santa Maria da Feira fingiu ser psicóloga e forjou e-mails do Governo para burlas de milhões. A fortuna foi quase toda gasta no casino de Espinho.

A jovem montou um esquema de burla a vários empresários, usando e-mails falsos com o selo do Ministério da Saúde e garantia ter o contacto direto com os então secretários de Estado da Saúde, António Lacerda Sales e Diogo Serra Lopes.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mulher fingia ser psicóloga, apesar de ter frequentado o primeiro ano da licenciatura, convencia as vítimas a investir num negócio que garantia ser altamente rentável.

Tratava-se de uma rede de clínicas de psicologia ligadas a hospitais com lucros garantidos por serem financiados pelo Estado.

A arguida terá elaborado um esquema de obtenção ilícita de dinheiro, o que lhe permitiu apoderar-se indevidamente de quantias que ascendem a mais de 1,7 milhões de euros. Foram identificados como lesados 11 pessoas individuais e uma pessoa coletiva.

A fortuna foi quase gasta no vício do jogo, no Casino de Espinho, onde a jovem terá movimentado cerca de 52 milhões de euros.

A jovem acabou por ser detida em fevereiro do ano passado e está agora formalmente acusada pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, cometidos entre 2019 e 2021.