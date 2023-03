Grupo Impresa lucra 1,1 milhões de euros em 2022

O grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso, lucrou 1,1 milhões de euros em 2022. O principal contributo para os resultados positivos foi dado pela SIC.

Os custos operacionais aumentaram 5,7%. A empresa diz que é consequência da resposta ao ataque informático que o grupo sofreu no início do ano, do aumento de custos com produção e energia, da cobertura da guerra na Ucrânia, do aumento da competitividade das grelhas da SIC e de indemnizações.

Ainda assim, o resultado foi positivo e permitiu ao grupo reduzir a dívida em quase 23% para os 107 milhões de euros.

A SIC manteve a liderança das audiências e os websites registaram a média mensal mais alta de sempre.

O Expresso continua a ser o jornal mais vendido em Portugal: liderou as vendas digitais e em banca.