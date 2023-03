Isaltino Morais: “Lugar ao gafanhoto, lugar à libelinha. Mas e a posição do Homem?”

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras diz que o programa "Mais habitação não mexe no essencial". Numa entrevista à SIC Notícias, Isaltino Morais fundamenta falando no custo de terrenos para a construção de casas e na lei do ordenamento do território. O autarca de Oeiras defende que o caminho passa pela redução do custo de terrenos para a construção de habitação pública, pois entende que vai tornar a compra de casas mais barata para a classe médias.

Numa posição crítica, Isaltino Morais descreve o programa do Governo de apoio à habitação como “ideológico”, ineficaz e considera que “não vai libertar uma única casa”, principalmente nos meios urbanos.

"Este programa foi apresentado com o propósito claro, sabendo já, que não tinha qualquer hipótese de desenvolvimento"

Isaltino Morais reforça que é essencial disponibilizar terrenos, para que as casas possam ser colocadas no mercado, “ou para que haja casas no mercado de renda acessível ou para que o preço de aquisição seja acessível”. O autarca de Oeiras entende que é a única forma do preço baixar.

“O fator fundamental para que se construa uma casa é o terreno”, insiste o presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

O autarca admite que a Câmara tem acordos com o Governo com um montante de cerca de 270 milhões de euros, “136 milhões de euros diretamente pela Câmara, por construir 650 casas de renda apoiada destinada a famílias muito carenciadas”.

Além disso, deixou claro que a Câmara Municipal "praticamente esgotou os terrenos que tinha para construção de habitação pública".



Quanto ao arrendamento coercivo de prédios devolutos considera que “não vai acontecer” e refere que o Governo entra assim no campo da “expropriação”.