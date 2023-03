Foi preso, raptado e sofreu vários acidentes: português dá volta ao mundo numa mini moto

O jovem português André Sousa está a dar a volta ao mundo numa mini moto com o objetivo de entrar no livro de recordes do Guiness. Desde julho de 2020, já atravessou mais de 50 países, teve acidentes, foi preso, raptado e estava até na Turquia no dia do sismo.

A aventura termina com a chegada a Portugal, no próximo dia 8 de abril. Quando chegar à fronteira portuguesa, em Badajoz, seguirá escoltado por motociclistas até Avis.

André Sousa quer entrar no recorde do Guiness como a primeira pessoa a dar a volta ao mundo numa mini moto. Depois, será tempo de publicar um livro com todas as aventuras vividas nesta viagem.