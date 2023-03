Cerca de 45 mil pessoas visitaram os Passadiços do Mondego em quatro meses

Os Passadiços do Mondego, na Guarda, abriram há quatro meses e já foram visitados por 45 mil pessoas. Grande parte dos turistas são portugueses, mas também há muitos espanhóis.

Quando se fala em Passadiços do Mondego parece que não há longe nem distância. De Badajoz, Espanha, chegou a curiosidade de percorrer 12 km desafiadores.

O grupo de quatro casais reuniu-se junto à barragem do Caldeirão e do Miradouro do Mocho Real. Um teste à juventude de quem ousa ultrapassar barreiras.

O trajeto aberto desde novembro do ano passado passou fronteiras, mas também despertou o turismo nacional. Quatro meses de vida, um euro de entrada caminham para quase 50 mil visitantes.

Já estava tudo lá, mas os passadiços abriram outras perspetivas.

Em plena pandemia nascia os passadiços e um novo espaço de alojamento. Quatro irmãos recuperaram a casa dos pais, a quinta d`Alqueidosa na aldeia de Corujeira, em pleno Vaçe do Mondego, onde os caminheiros descansam.

Todos os caminhos vêm dar à Guarda e aos Passadiços do Mondego, um lugar de respiração no país, onde a inflação e o aumento do custo de vida abalam a economia das empresas e das famílias.