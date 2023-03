Despejos por falta de pagamento de rendas serão simplificados

Os despejos por falta de pagamento de rendas vão ser simplificados. O Governo vai propor alterar o regime jurídico dos despejos. A proposta irá ser discutida no Parlamento e prevê reforçar os direitos dos inquilinos e dos senhorios.

Os inquilinos que tenham rendas por pagar poderão ser despejados ao abrigo do novo regime jurídico que o Governo propõe criar, através do programa "Mais Habitação".

O procedimento especial de despejo irá permitir a saída forçada da habitação mesmo sem conseguir notificar o inquilino.

Será criado o balcão do arrendatário e do senhorio, sob tutela do Ministério da Justiça, que ficará encarregado de operacionalizar as novas medidas.

Também passa a existir um prazo mínimo e máximo para o despejo, quando definido por decisão judicial.

A legislação atual prevê que o inquilino responda durante 15 dias ao requerimento de despejo do balcão nacional. Caso não o faça, o requerimento passa a título de despejo.

O jornal Público explica que, com a nova lei, todos os processos seguem para tribunal.

A saída forçada da habitação só será possível após decisão de um juiz.

O PSD ainda não se pronunciou, mas entretanto acusa o Governo de que os impostos sobre a habitação são elevados.

Os apoios às rendas atribuídos pelo Estado e a bonificação dos juros do crédito à habitação serão aprovados em Conselho de Ministros a 16 de março.