O trânsito para a Via Cintura Interna (VCI) a partir da Rua de Entrecampos, no Porto, foi retomado cerca das 17:40, após um despiste seguido de capotamento de uma viatura, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

A circulação foi normalizada após ter sido removida a viatura e feita a limpeza da via, acrescentou a fonte.

O alerta foi dado pelas 16:38 e, pouco depois, o acesso à VCI foi cortado pelas autoridades. No veículo seguia apenas uma pessoa, que ficou encarcerada e sofreu ferimentos ligeiros. A vítima foi transportada para o Hospital Santo António, no Porto.

Segundo a página da Proteção Civil, estiveram no local 15 operacionais assistidos por cinco viaturas, com a missão de remoção da viatura e limpeza da via.



[Notícia atualizada às 18:25]