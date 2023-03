Câmara de Santa Comba Dão vai abrir Centro Interpretativo do Estado Novo

Mais de 50 anos depois da sua morte, o nome de António Oliveira Salazar continua a despertar sentimentos antagónicos. Em Santa Comba Dão, de onde era natural, há largos anos que se fala em criar um museu. O atual autarca marcou para uma data de maio deste ano a abertura de uma primeira fase de um Centro Interpretativo do Estado Novo.

Independentemente do título, o espaço será criado na Escola Cantina Salazar, numa avenida com o mesmo nome, na povoação de Vimieiro, a poucos quilómetros da sede do concelho, onde a ideia, já em 2007, tinha levantado polémica entre a população antifascista e de extrema-direita.

Petição já tinha reunido milhares de assinaturas

O primeiro abaixo-assinado foi entregue na Assembleia da República em pastas. Mais tarde, outra petição contra a criação do projeto foi lançada na internet, alcançando cerca de 18 mil assinaturas, entre as quais a do atual ministro da Cultura que expressou a opinião num artigo no jornal Expresso, em 2019, intitulado o “Museu Salazar Nunca Existiu”.

Autarquia tem autonomia para decidir

Pedro Adão e Silva não se mostrou disponível para dar uma entrevista à SIC, dizendo em comunicado que o Ministério da Cultura é estranho à criação, mas que a autarquia tem autonomia para o fazer, correndo o risco de promover um destino de peregrinação e de culto de personalidade.

A data de abertura, sem pompa nem circunstância, é apontada para um qualquer dia de maio ou até ao final do primeiro semestre do ano, assegura o atual autarca de Santa Comba Dão.