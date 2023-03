Criança morta em Vila Franca de Xira: “Até o chamava de pai, nem era avô”

Uma criança de sete anos morreu esta terça-feira no município de Vila Franca de Xira alegadamente às mãos do avô, mas quem conhece a família diz que nada na história faz sentido.

“Sempre foram uma família que se deram bem. Nunca ouvi nada sobre aquela família”, conta à SIC uma moradora.

“Era um ambiente mesmo saudável. A miúda até o chamava de pai, nem era avô”.

O avô, que vivia com a filha e a neta, terá ficado sozinho com a criança de 7 anos. Por razões desconhecidas, esfaqueou a menor e tentou suicidar-se. Os bombeiros encontraram a criança com sinais vitais, mas o óbito foi declarado ainda no local.

O avô, com cerca de 70 anos, está nos cuidados intensivos do hospital Santa Maria e já não corre perigo.

A investigação está com a PJ. Terá sido a própria mãe da criança a chamar as autoridades pouco depois das 04:00 desta madrugada.