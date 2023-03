Erro da Segurança Social coloca mulher em risco de perder a casa

Um erro da Segurança Social está a deixar uma mulher de baixos rendimentos em risco de perder a casa de habitação social. Em vez de receber o subsídio de doença a que teria direito, no valor de cerca de 600 euros, o Estado transferiu-lhe valores acima dos 2.000 euros.

“Maria” (nome fictício) tem 62 anos e trabalhou vários anos numa fábrica, a costurar. Foi uma tendinite aguda no braço, há cerca de 15 meses, que a obrigou a parar. À SIC a filha de “Maria” conta que a mãe "sempre viveu com pouco" e está "bastante preocupada".

Assim que se apercebeu do erro, voltou à Segurança Social acompanhada de uma das três filhas. Na altura foi aberto um incidente e reportado o caso ao departamento de doença a avisar que a beneficiária estava a receber 83,11€ por dia. Tendo em conta as suas remunerações, parecia um valor que não estava correto.

"A minha mãe já insistiu para devolver. Não é permitido, é nos pedido para esperar por uma carta que nunca chegou para dar inicio à devolução", explica a filha de “Maria”.

Só reclamações por escrito foram três, a 24 de novembro de 2021; a 28 de março de 2022 e a 18 de outubro alerta que já passou mais de um ano e que corre o risco de ficar sem a casa.

Para as Finanças é agora uma pessoa com rendimentos altos e, por isso, perde o direito à casa de habitação social, com renda controlada, onde vive há 20 anos.

Perante o risco, vira-se para a justiça. “Maria” deu entrada com uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, o que leva o diretor da Unidade de Prestações e Contribuições do Centro Distrital de Viana do Castelo a avisar, a 18 de janeiro, que caso não se resolva a situação em tempo útil a Segurança Social fica numa posição manifestamente frágil perante a beneficiária e o tribunal.

Na contestação enviada ao Tribunal de Braga, a que a SIC teve acesso, o Centro de Viana do Castelo diz estar interessado em resolver a situação, mas que o valor foi obtido através de cálculo feito pelos sistemas informáticos e já foram pedidas orientações a Lisboa sobre o que fazer.

“Maria” recebeu até agora mais de 40.000 euros, aquilo que parece um sonho para quem sempre viveu com o ordenado mínimo, tornou-se um pesadelo.