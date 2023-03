Ex-líder parlamentar do PSD Mota Pinto vai integrar revisão da Constituição

O ex-líder parlamentar do PSD e constitucionalista Paulo Mota Pinto vai integrar a comissão de revisão constitucional como suplente nesta bancada, substituindo o deputado António Prôa. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal online Observador e confirmada à Lusa pelo coordenador do PSD na comissão eventual, André Coelho Lima.

Paulo Mota Pinto retomou o seu mandato de deputado no final de fevereiro, depois de cinco meses e meio de suspensão de funções.

Professor universitário e antigo juiz do Tribunal Constitucional (1998-2007), Mota Pinto exerceu funções de presidente da Mesa do Congresso e Conselho Nacional do PSD durante toda a liderança de Rui Rio (2018-2022), de vice-presidente do PSD sob a liderança de Manuela Ferreira Leite e foi deputado na XI e XII legislaturas, além da atual.

Em abril do ano passado (quando já era certa a saída de Rio, mas Luís Montenegro ainda não tinha sido eleito presidente do PSD), Mota Pinto foi candidato único à liderança parlamentar social-democrata, e conseguiu 94% de votos favoráveis.

Menos de três meses depois, em 30 de junho, um dia antes do início do Congresso do PSD que consagrou a nova direção, Paulo Mota Pinto anunciou que iria convocar eleições antecipadas para a direção da bancada por ter sido informado por Luís Montenegro que pretendia mudar a liderança do grupo parlamentar.